Пуски крылатых ракет морского базирования "Калибр" осуществил сегодня, 5 сентября, фрегат "Адмирал Эссен". В результате в окрестностях города Эш-Шола был ликвидирован укрепрайон бандформирования, основу которого составляли выходцы из России и стран СНГ.

Ударом уничтожены склады с вооружением, узел связи, а также завод по ремонту бронетехники террористов ИГ* Результаты данных объективного контроля, сделанных с беспилотных летательных аппаратов, были обнародованы Минобороны России.

На кадрах видеоролика показан пуск трех крылатых ракет "Калибр-НК". Съемка велась с беспилотного летательного аппарата с помощью тепловизора. В другом видео демонстрируется момент попадания "Калибра" в цель и результаты обстрела.

В ведомстве напомнили, что части сирийской правительственной армии в настоящее время продолжают операцию по уничтожению укрепленного района группировки ИГ* в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор.

Крылатые ракеты "Калибр-НК" были впервые успешно испытаны 17 сентября 2012 года в акватории Каспийского моря. Они могут летать как на дозвуковых, так и на сверхзвуковых скоростях на высоте от 50 до 150 метров. Дальность стрельбы "Калибром" составляет 2500 километров.