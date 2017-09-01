newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.09.2017 : 57.8503
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.09.2017 : 68.7782
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 05.09.2017 : 74.7426
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 05.09.2017 : 46.0893

Страна

Image

Аренда жилья в Москве достигла пятилетнего максимума

В последние месяцы спрос на рынке аренды жилья в российской столице достиг максимума за последние пять лет.

Читать полностью

Общество

Image

МЭР: Инфляция в России по итогам года может составить 3,4%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что при сохранении текущего курса доллара инфляция в РФ по итогам 2017 года может оказаться ниже 3,5%.

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/7/0/5/6705.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 17:44

Миниобороны России показало впечатляющие результаты ракетного удара "Адмирала Эссен"по боевикам ИГ*

Пуски крылатых ракет морского базирования "Калибр" осуществил сегодня, 5 сентября, фрегат "Адмирал Эссен". В результате в окрестностях города Эш-Шола был ликвидирован укрепрайон бандформирования, основу которого составляли выходцы из России и стран СНГ.

Ударом уничтожены склады с вооружением, узел связи, а также завод по ремонту бронетехники террористов ИГ* Результаты данных объективного контроля, сделанных с беспилотных летательных аппаратов, были обнародованы Минобороны России.

На кадрах видеоролика показан пуск трех крылатых ракет "Калибр-НК". Съемка велась с беспилотного летательного аппарата с помощью тепловизора. В другом видео демонстрируется момент попадания "Калибра" в цель и результаты обстрела.

В ведомстве напомнили, что части сирийской правительственной армии в настоящее время продолжают операцию по уничтожению укрепленного района группировки ИГ* в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор.

Крылатые ракеты "Калибр-НК" были впервые успешно испытаны 17 сентября 2012 года в акватории Каспийского моря. Они могут летать как на дозвуковых, так и на сверхзвуковых скоростях на высоте от 50 до 150 метров. Дальность стрельбы "Калибром" составляет 2500 километров.

Новости