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    • Опубликована
    • сегодня в 15:47

Пранкеры Вован и Лексус обманули Ларса Айдингера с "письмом Серебренникова"

Актер фильма "Матильда" Ларс Айдингер опубликовал в своем Instagram "письмо" от имени режиссера Кирилла Серебренникова после розыгрыша пранкерами Вованом и Лексусом.

По словам Кузнецовв (Вован), "запись была сделана непосредственно вчера, и общались мы с ним по телефону на протяжении определенного времени".

Отметим, что сайт Vesti.ru опубликовал видео, на котором видно, что Кузнецов общается с Айдингером. Он диктует Айдингеру по-английски текст письма, который соответствует тому тексту, который был опубликован в Instagram актера. Кузнецов также просил указать, что письмо было передано в Берлине.

Напомним, актеру Ларсу Айдингеру, сыгравшему роль Николая II в фильме Алексея Учителя "Матильда", несколькими днями ранее позвонил человек, представившийся Серебренниковым. Сообщалось, что Айдингер и Серебренников виделись всего два раза в жизни, разыграть его было возможно

Утром 4 сентября в Instagram Айдингера было опубликовано "письмо Серебренникова" на случай ареста, которое, как написал актер, режиссер передал ему, когда был в Германии.


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