Сегодня вечером: Москва, дождь и девятибалльные пробки

Вечерний час пик вторника на улицах столицы скопились многокилометровые пробки. Согласно данным "Яндекс.Пробки", загруженность дорог оценивается в 9 баллов.

Затруднено движение автотранспорта на внешней стороне МКАД на северо-западе, юго-востоке и юго-западе и на внутренней — на западе и юго-востоке. На ТТК движение затруднено в обоих направлениях на севере, юго-востоке, юго-западе и западе магистрали.

Садовое кольцо загружено на севере и юго-западе в обоих направлениях, по внутренней стороне — на юго-востоке. "Зафиксированы низкие скорости в область на Варшавском шоссе от Нахимовского до Балаклавского проспекта", — говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы, опубликованном в Twitter.

Кроме этого, движение в центр осложнено на Ленинградском шоссе от Выборской улицы, на Бесединском и Можайском шоссе.

Из-за дождя синоптики объявили в Москве желтый — повышенный — уровень погодной опасности. За сегодняшний вечер в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Предупреждение действует и на завтра. Ветер усилится, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.