Сегодня вечером: Москва, дождь и девятибалльные пробки

На США надвигается тропический шторм "Хосе"
Над Атлантическим океаном образовался новый тропический шторм, получивший название "Хосе". Об этом сообщил во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
Над Атлантическим океаном образовался новый тропический шторм, получивший название "Хосе". Об этом сообщил во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.
Вечерний час пик вторника на улицах столицы скопились многокилометровые пробки. Согласно данным "Яндекс.Пробки", загруженность дорог оценивается в 9 баллов.
Затруднено движение автотранспорта на внешней стороне МКАД на северо-западе, юго-востоке и юго-западе и на внутренней — на западе и юго-востоке. На ТТК движение затруднено в обоих направлениях на севере, юго-востоке, юго-западе и западе магистрали.
Садовое кольцо загружено на севере и юго-западе в обоих направлениях, по внутренней стороне — на юго-востоке. "Зафиксированы низкие скорости в область на Варшавском шоссе от Нахимовского до Балаклавского проспекта", — говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы, опубликованном в Twitter.
Кроме этого, движение в центр осложнено на Ленинградском шоссе от Выборской улицы, на Бесединском и Можайском шоссе.
Из-за дождя синоптики объявили в Москве желтый — повышенный — уровень погодной опасности. За сегодняшний вечер в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Предупреждение действует и на завтра. Ветер усилится, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.