Аренда жилья в Москве достигла пятилетнего максимума

В последние месяцы спрос на рынке аренды жилья в российской столице достиг максимума за последние пять лет.

Сообщается, что в августе спрос на квартиры в аренду взлетел на 111% или в два раза по сравнению с июлем. По мнению специалистов, такой рост в последний раз наблюдался в 2012 году

При этом выросло и предложение арендодателей. Этот показатель в августе вырос на 1,23%. Что характерно, наиболее интересным для арендаторов стало жилье в пределах 25-40 тыс. рублей в месяц. Здесь спрос превысил предложение в 2,5 раза.

Отметим, что количество предложенных для аренды однокомнатных квартир составило 44,6%. При этом "двушек" предлагается чуть меньше - 40,7%.

Напомним, Москва весной 2017 года утратила лидерство в рейтинге дороговизны аренды квартиры на пространстве СНГ. Звание города с самой дорогой арендой жилья перешло к Баку. Минимальная цена аренды «однушки» - $300 против $264 в Москве.