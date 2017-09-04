Между МОК и IAAF неожиданно вскрылась коррупционная схема

На США надвигается тропический шторм "Хосе"
Над Атлантическим океаном образовался новый тропический шторм, получивший название "Хосе". Об этом сообщил во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
Над Атлантическим океаном образовался новый тропический шторм, получивший название "Хосе". Об этом сообщил во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.
Доказательства наличия коррупционной схемы между членами Международного олимпийского комитета (МОК) и представителями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нашла финансовая прокуратура Франции.
Как сообщает агентство Reuters, в ходе расследования была выявлена масштабная коррупционная схема вокруг Папы Массаты Диака, сына бывшего главы IAAF Ламина Диака, и влиятельных членов МОК. Прокуроры смогли обнаружить доказательства того, что платежи были сделаны членам IAAF и МОК в рамках выборов хозяев крупнейших спортивных турниров", — говорится в заявлении прокуратуры.
В марте французская газета Le Monde сообщила, что неназванный бразильский бизнесмен заплатил полтора миллиона долларов сыну президента IAAF и члену МОК Ламина Диака Папе Массату для того, чтобы функционер проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро на выборах города-организатора Олимпиады 2016 года.
Голосование прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном, третьем раунде Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 Мадрид, который набрал наибольшее количество голосов в первом раунде.
О том, что в рамках расследования фактов коррупции в IAAF французская прокуратура проверяет процесс выборов хозяев летних Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, Рио-де-Жанейро и Токио, стало известно в июне прошлого года.