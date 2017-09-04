Между МОК и IAAF неожиданно вскрылась коррупционная схема

Доказательства наличия коррупционной схемы между членами Международного олимпийского комитета (МОК) и представителями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нашла финансовая прокуратура Франции.

Как сообщает агентство Reuters, в ходе расследования была выявлена масштабная коррупционная схема вокруг Папы Массаты Диака, сына бывшего главы IAAF Ламина Диака, и влиятельных членов МОК. Прокуроры смогли обнаружить доказательства того, что платежи были сделаны членам IAAF и МОК в рамках выборов хозяев крупнейших спортивных турниров", — говорится в заявлении прокуратуры.

В марте французская газета Le Monde сообщила, что неназванный бразильский бизнесмен заплатил полтора миллиона долларов сыну президента IAAF и члену МОК Ламина Диака Папе Массату для того, чтобы функционер проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро на выборах города-организатора Олимпиады 2016 года.

Голосование прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном, третьем раунде Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 Мадрид, который набрал наибольшее количество голосов в первом раунде.

О том, что в рамках расследования фактов коррупции в IAAF французская прокуратура проверяет процесс выборов хозяев летних Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, Рио-де-Жанейро и Токио, стало известно в июне прошлого года.