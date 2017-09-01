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    • Опубликована
    • сегодня в 9:50

Метрополитен Москвы будут судиться с компанией, ремонтировавшей вестибюли

Руководство московского метрополитена требует 2 миллиарда рублей с компании, которая осуществляла ремонт вестибюлей. 

Как сообщают СМИ. первое судебное заседание по иску уженазначено на 18 сентября. Общая сумма контрактов метрополитена с данным подрядчиком составляло около 3 миллиардов рублей.

Речь идет о хоззяйственном споре с   ЗАО «Триада-Холдинг». Компания участвовала в ремонте вестибюлей. До конца года метрополитен может подать еще ряд крупных исков к подрядчикам, говорит источник

Напомним, метрополитен столицы начал программу ремонта вестибюлей в 2014 году. Работы охватили сразу несколько десятков станций.

Выполнение работ не раз критиковались Фондом по борьбе с коррупцией и экспертами ОНФ. По данным российских изданий, ЗАО «Триада-Холдинг» основано более 20 лет назад. Гендиректор - Андрей Шилин, который, как сказано на сайте компании, имеет «40-летний опыт научной и преподавательской работы в вузе, 25-летний стаж практической работы по обследованию, проектированию, ремонту, реконструкции и реставрации».

Компания проводила ремонтные работы в ГМИИ им. Пушкина, исследование несущих конструкций Большого театра и фундамента Царь-колокола в Московском Кремле, следует из опубликованной на сайте компании информации. В метро помимо благоустройства вестибюлей компания занималась заменой эскалаторов, ремонтом тоннелей, полов на станциях и другими работами.


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