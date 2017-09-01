Метрополитен Москвы будут судиться с компанией, ремонтировавшей вестибюли

"Euronews" больше не выходит на канале "Культура"
Руководство телеканала "Культура" приняло решение прекратить трансляцию русской версии Euronews.
Руководство телеканала "Культура" приняло решение прекратить трансляцию русской версии Euronews.
Американский бизнесмен Илон Маск, создавший SpaceX и Tesla, дал комментарий после слов российского президента Владимира Путина о том, что властелином мира станет тот, кто станет лидером в сфере развития искусственного интеллекта.
Руководство московского метрополитена требует 2 миллиарда рублей с компании, которая осуществляла ремонт вестибюлей.
Как сообщают СМИ. первое судебное заседание по иску уженазначено на 18 сентября. Общая сумма контрактов метрополитена с данным подрядчиком составляло около 3 миллиардов рублей.
Речь идет о хоззяйственном споре с ЗАО «Триада-Холдинг». Компания участвовала в ремонте вестибюлей. До конца года метрополитен может подать еще ряд крупных исков к подрядчикам, говорит источник
Напомним, метрополитен столицы начал программу ремонта вестибюлей в 2014 году. Работы охватили сразу несколько десятков станций.
Выполнение работ не раз критиковались Фондом по борьбе с коррупцией и экспертами ОНФ. По данным российских изданий, ЗАО «Триада-Холдинг» основано более 20 лет назад. Гендиректор - Андрей Шилин, который, как сказано на сайте компании, имеет «40-летний опыт научной и преподавательской работы в вузе, 25-летний стаж практической работы по обследованию, проектированию, ремонту, реконструкции и реставрации».
Компания проводила ремонтные работы в ГМИИ им. Пушкина, исследование несущих конструкций Большого театра и фундамента Царь-колокола в Московском Кремле, следует из опубликованной на сайте компании информации. В метро помимо благоустройства вестибюлей компания занималась заменой эскалаторов, ремонтом тоннелей, полов на станциях и другими работами.