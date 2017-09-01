Как помогает женщинам рябина

Рябина-это женское дерево, она дарит представительницам женского пола красоту, сексуальную привлекательность и здоровье. Это мощный оберег от нечисти во многих культурах. Самые интересные поверья родились из историй про то, как рябина может сама за себя отомстить. Поэтому, прежде чем сломать рябиновую ветку, дереву кланялись и поясняли, зачем берут его частицу, а иначе — быть бедам. Самая мелкая из которых — зубная боль.

Есть даже специальный заговор на рябину от зубной боли, который произносится перед деревом на утренней заре: (предварительно отбиваются три земных поклона дереву): "Рябина, рябина, возьми мою болезнь. От ныне и довеку не буду тебя есть".

В народе бытовало поверье, что это дерево-сторож, охраняющий от нашествия мира мертвых. Рябина способна отогнать от тяжелобольных смерть, вернуть его к жизни, она преградит путь призракам и привидениям. Мало того, рябина еще и любовный талисман, способный в каждом разжечь огонь страсти.

Положите на подоконник веточку рябины с ягодами, пока гроздья остаются красными, темные силы до вас не дотянутся и любовь не покинет ваш дом. Только имейте ввиду - срезать рябину надо в сентябре, в день, когда Луна идет по знаку Девы и, непременно, чистым новым ножом.

Согласно белорусской легенде, вкус рябины испортил черт, потому что рябина была отличным оружием против нечисти порчи.

Бытовал такой знахарский метод: порченного человека обкладывали рябиновыми ветками, но но такими, чтобы были и ягоды и листья, поили при этом рябиновым настоем и через некоторое время порча снималась.

Это магическое дерево могло наделять человеком даром предвидения, могло забирать болезни и перекладывать их на злых, нехороших людей.

На древесине рябины обычно резали защитные руны, поскольку рябина была известна своей способностью оберегать от колдовства. Кроме того, считалось, что рябина может защищать от сглаза и порчи,от злой воли. поэтому гроздья рябины развешивали на жерди у входа в загоны для скота и помещали их у дверной притолоки. Считается, что рябина обостряет восприятие и развивает дар предвидения.

В прошлом священные рябиновые рощи росли на неприкосновенных местах святилищ древних богов, поскольку рябина обеспечивала магическую защиту и способствовала предсказаниям. Кроме того, с рябиной связывали такие навыки как умение контролировать свои чувства и уберегаться от чужих чар.

А еще считалось что "рябиновый дух" отгоняет все болезни , и поэтому на Руси издавна был распространен обычай выносить больного под рябиновое дерево. Действительно, во многих случаях это помогало, хотя тогда было не ясно, что же именно помогает исцелять людей: действительно ли "рябиновый дух" или вера в то, что рябина всегда поможет, излечит…