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Мир

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"Euronews" больше не выходит на канале "Культура"

Руководство телеканала "Культура" приняло решение прекратить трансляцию русской версии Euronews.

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Маск сообщил о возможных причинах Третьей мировой войны

Американский бизнесмен Илон Маск, создавший  SpaceX и Tesla, дал комментарий после слов российского президента Владимира Путина о том, что властелином мира станет тот, кто станет лидером в сфере развития искусственного интеллекта.

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    • Опубликована
    • сегодня в 11:58

МЭР: Инфляция в России по итогам года может составить 3,4%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что при сохранении текущего курса доллара инфляция в РФ по итогам 2017 года может оказаться ниже 3,5%.

На вопрос, возможна ли дефляция в сентябре, Орешкин ответил отрицательно, напомнив о темпах снижения цен в августе. По его словам, "у нас инфляция, которая будет на днях опубликована, может составить около 3,4%. Это, на самом деле, в том числе, такой большой сигнал для Центрального банка". 

Он также отметил, что инфляция снижается, а рубль существенно укрепился за последние недели. Поэтому, когда на прошлой неделе представлялся обновленный макропрогноз и говорилось об инфляции по итогам года в 3,5-3,7%, не учитывались новые данные

Таким образом, "при сохранении текущего обменного курса она будет еще ниже", пояснил глава Минэкономразвития.Стоит напомнить, что в июле годовая инфляция в РФ замедлилась до 3,9 процента с 4,4%.

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