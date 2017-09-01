МЭР: Инфляция в России по итогам года может составить 3,4%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что при сохранении текущего курса доллара инфляция в РФ по итогам 2017 года может оказаться ниже 3,5%.

На вопрос, возможна ли дефляция в сентябре, Орешкин ответил отрицательно, напомнив о темпах снижения цен в августе. По его словам, "у нас инфляция, которая будет на днях опубликована, может составить около 3,4%. Это, на самом деле, в том числе, такой большой сигнал для Центрального банка".

Он также отметил, что инфляция снижается, а рубль существенно укрепился за последние недели. Поэтому, когда на прошлой неделе представлялся обновленный макропрогноз и говорилось об инфляции по итогам года в 3,5-3,7%, не учитывались новые данные

Таким образом, "при сохранении текущего обменного курса она будет еще ниже", пояснил глава Минэкономразвития.Стоит напомнить, что в июле годовая инфляция в РФ замедлилась до 3,9 процента с 4,4%.