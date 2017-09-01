МЭР: Инфляция в России по итогам года может составить 3,4%

"Euronews" больше не выходит на канале "Культура"
Руководство телеканала "Культура" приняло решение прекратить трансляцию русской версии Euronews.
Руководство телеканала "Культура" приняло решение прекратить трансляцию русской версии Euronews.
Американский бизнесмен Илон Маск, создавший SpaceX и Tesla, дал комментарий после слов российского президента Владимира Путина о том, что властелином мира станет тот, кто станет лидером в сфере развития искусственного интеллекта.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что при сохранении текущего курса доллара инфляция в РФ по итогам 2017 года может оказаться ниже 3,5%.
На вопрос, возможна ли дефляция в сентябре, Орешкин ответил отрицательно, напомнив о темпах снижения цен в августе. По его словам, "у нас инфляция, которая будет на днях опубликована, может составить около 3,4%. Это, на самом деле, в том числе, такой большой сигнал для Центрального банка".
Он также отметил, что инфляция снижается, а рубль существенно укрепился за последние недели. Поэтому, когда на прошлой неделе представлялся обновленный макропрогноз и говорилось об инфляции по итогам года в 3,5-3,7%, не учитывались новые данные
Таким образом, "при сохранении текущего обменного курса она будет еще ниже", пояснил глава Минэкономразвития.Стоит напомнить, что в июле годовая инфляция в РФ замедлилась до 3,9 процента с 4,4%.