В Google ожидают появления в России глобального конкурента

Появление в России глобального конкурента не исключает интернет-гигант Google. Об этом сообщила директор по взаимодействию с органами государственной власти "Google Россия" Марина Жунич на панельной дискуссии Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос, верит ли она, что через 10 лет в России появится цифровая компания, которая потеснит и Google, и "Яндекс".

"Вообще мы с большим вниманием относимся и к российскому рынку, и к другим рынкам и совершенно не исключаем возможность появления такого глобального конкурента. Почему бы нет? У нас (в России — ряд.) один из самых талантливых рынков разработки, это вопрос ниши, вопрос конъюнктуры, вопрос позиционирования", — сказала Жунич.

В августе Сбербанк и "Яндекс" сообщили о создании совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета", банк инвестирует в СП 30 миллиардов рублей. Согласно соглашению о намерении, компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги.















