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В августе в России инфляция побила исторический рекорд 1991 года

Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.

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Общество

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МЭР: Инфляция в России по итогам года может составить 3,4%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что при сохранении текущего курса доллара инфляция в РФ по итогам 2017 года может оказаться ниже 3,5%.

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    • Опубликована
    • сегодня в 18:57

В Google ожидают появления в России глобального конкурента

Появление в России глобального конкурента не исключает интернет-гигант Google. Об этом сообщила директор по взаимодействию с органами государственной власти "Google Россия" Марина Жунич на панельной дискуссии Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос, верит ли она, что через 10 лет в России появится цифровая компания, которая потеснит и Google, и "Яндекс".

"Вообще мы с большим вниманием относимся и к российскому рынку, и к другим рынкам и совершенно не исключаем возможность появления такого глобального конкурента. Почему бы нет? У нас (в России — ряд.) один из самых талантливых рынков разработки, это вопрос ниши, вопрос конъюнктуры, вопрос позиционирования", — сказала Жунич.

В августе Сбербанк и "Яндекс" сообщили о создании совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета", банк инвестирует в СП 30 миллиардов рублей. Согласно соглашению о намерении, компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги.







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