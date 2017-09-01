Габриэль: первым шагом к отмене санкций могут стать миротворцы в Донбассе

По словам главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля., размещение миротворцев ООН в Донбассе может стать первым шагом к отмене санкций против России.

"Если бы у нас получилось с "голубыми касками", то это стало бы первым шагом к отмене санкций против РФ", — цитирует сообщение ТАСС.

Он также считает, что этот шанс нужно использовать для политики разрядки.

Комментируя предложение президента России о введении миротворцев, глава внешнеполитического немецкого ведомства подчеркнул, что "мир нуждается в политике разрядки". "Путин публично предложил то, что мы оба (Габриэль и канцлер ФРГ Ангела Меркель — ред,) требовали от него на протяжении недель и месяцев и то, что он ранее отклонял, а именно миротворческую миссию на востоке Украины для выполнения режима прекращения огня. Если действительно есть шанс, им нужно воспользоваться. Нам нужно больше, а не меньше политики разрядки, это наша задача", — сказал министр.

Напомним, что о необходимости ввести в Донбасс миротворческие силы Владимир Путин заявил сегодня. При этом он подчеркнул, что речь идет исключительно о группе вооруженных людей, которые будут защищать уже действующую на юго-востоке Украины миссию ОБСЕ.