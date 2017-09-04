Сюжет нового фильма о Джеймсе Бонде просочился в Сеть

Интересные подробности содержания юбилейного боевика про агента 007 раскрыл источник, близкий к съемочной группе.

Прежде всвго, стала известна дата выхода 25-го "бонда-фильма" — 8 августа 2019 году. Кроме того, актер Дэниэл Крэйг опять сыграет Бонда в очередной ленте. Причем решение данное было принято достаточно давно, и он просто водил поклонников за нос, усиленно делая вид, что ни о каких бондах более не желает даже слышать.

PageSix, ссылаясь на "голливудского инсайдера", сообщает, что имеется и примерный синопсис картины под рабочим названием "Бонд — 25", согласно которому Бонд выходит на пенсию и становится партикулярным гражданином, влюбившись и сочетавшись браком. Но молодую супругу 007-го и суперагент выходит на тропу мести. Для Крэйга "Бонд — 25" станет четвертым после "Казино "Рояль" возвращением к роли именитого агента.

Сценарий фильма пишут Нил Пёрвис и Роберт Уэйд, начавшие трудиться на "бондиане" еще в 1999-м, с лент "И целого мира мало" и "Умри, но не сейчас" и далее выступавшие со-сценаристами "Казино "Рояль", "Кванта милосердия", "Координат "Скайфолл" и "Спектра".