Сюжет нового фильма о Джеймсе Бонде просочился в Сеть

На США надвигается тропический шторм "Хосе"
Над Атлантическим океаном образовался новый тропический шторм, получивший название "Хосе". Об этом сообщил во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
Над Атлантическим океаном образовался новый тропический шторм, получивший название "Хосе". Об этом сообщил во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.
Интересные подробности содержания юбилейного боевика про агента 007 раскрыл источник, близкий к съемочной группе.
Прежде всвго, стала известна дата выхода 25-го "бонда-фильма" — 8 августа 2019 году. Кроме того, актер Дэниэл Крэйг опять сыграет Бонда в очередной ленте. Причем решение данное было принято достаточно давно, и он просто водил поклонников за нос, усиленно делая вид, что ни о каких бондах более не желает даже слышать.
PageSix, ссылаясь на "голливудского инсайдера", сообщает, что имеется и примерный синопсис картины под рабочим названием "Бонд — 25", согласно которому Бонд выходит на пенсию и становится партикулярным гражданином, влюбившись и сочетавшись браком. Но молодую супругу 007-го и суперагент выходит на тропу мести. Для Крэйга "Бонд — 25" станет четвертым после "Казино "Рояль" возвращением к роли именитого агента.
Сценарий фильма пишут Нил Пёрвис и Роберт Уэйд, начавшие трудиться на "бондиане" еще в 1999-м, с лент "И целого мира мало" и "Умри, но не сейчас" и далее выступавшие со-сценаристами "Казино "Рояль", "Кванта милосердия", "Координат "Скайфолл" и "Спектра".