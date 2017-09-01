Экономику США ждут тяжелые времена

На этой неделе американские законодатели начинают работу после летнего отпуска. Основным вопросом последних лет стал северокорейский кризис.

При этом во внутренней доминирует необходимость утверждения нового потолка госзаимствований, поскольку срок действия старого заканчивается 29 сентября. Эта проблема регуляно встает перед конгрессменами, с 1962 года его поднимали 74 раза.

В эпоху президента Барака Обамы это происходило пять раз. Последний раз они поднимали потолок в мае. По данным экспертов, вероятность следующей задержки или срыва поднятия потолка госзаимствований оценивалась в 50%. Ураган «Харви», последствия которого предстоит устранять Белому дому, понизил вероятность закрытия правительства в конце прошлой недели до 35%, но и такая вероятность достаточно высока, чтобы опасаться этого крайне нежелательного не только для американской, но и глобальной экономики события.

В агентстве S&P предупреждают, что если потолок госзаимствований не будет поднят к концу сентября, то Америку будут ждать гораздо более тяжелые последствия, чем банкротство Lehman Brothers в 2008 году, которое стало началом финансового кризиса. Напомним, в результате печально известного срыва поднятия потолка в 2011 году агентство S&P Global Ratings впервые понизило рейтинг США. Шесть лет назад ценные бумаги США обесценились на 2,4 трлн долларов, а индекс S&P 500 обвалился более чем на 15%.

По мнению главного экономиста компании Бет Энн Бовино, "если не будет поднят потолок заимствований правительства, то последствия будут вероятно более катастрофические, чем банкротство в 2008 году Lehman Brothers. Они уничтожат многие достижения нынешнего восстановления американской экономики".

Сегодня ставки "невероятно высоки", заявил президент и директор Ассоциации американских банкиров (ABA) Роб Николс. Готовится к предстоящей бешеной волатильности и Ассоциация индустрии безопасности и финансовых рынков (SIFMA), организация, объединяющая сотни финансовых компаний.

А министр финансов США Стив Мнучин заявил, что компромисс должен быть достигнут не позднее 29 сентября. Финансовый год в Америке, напомним, начинается 1 октября. Впрочем, многие экономисты считают, что правительство сможет работать еще несколько недель. Инвесторы и экономисты полагают, что Минфин США окончательно исчерпает все ресурсы в где-то середине октября.