4 сентября власти Петропавловска-Камчатского были вынуждены отметить занятия в школах из-за мощного циклона.

По данным синоптиков, на регион обрушился тайфун "Санву", который принес с собой дожди и ураганы. Сообщается, что в Усть-Большерецком и Елизовском районах в настоящее время ливень сопровождается шквалистым ветром. Во второй половине дня его порывы местами могут усилиться до 45 метров в секунду. У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до девяти метров.

До сих пор никаких происшествий от удара стихии не зафиксировано. Сотрудники регионального МЧС рекомендовали жителям не покидать свои дома и по возможности не пользоваться транспортом. В школах Петропавловска-Камчатска и Северо-Курильска отменены занятия. Все оперативные службы региона приведены в повышенную готовность.

Отметим, что в МЧС также сообщили, что у берегов Камчатки ожидается волнение моря высотой 8-9 метров. В основном это касается побережья Елизовского района и Петропавловска-Камчатского. Согласно прогнозам, продолжаться волнение будет вплоть до конца суток 5 сентября. В регионе объявлено штормовое предупреждение.