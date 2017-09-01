Facebook намерен забрать себе одноименный домен
Руководство американской корпорации Facebook Inc. потребовало безвозмездно передать ей домен facebook.ru.
Руководство американской корпорации Facebook Inc. потребовало безвозмездно передать ей домен facebook.ru.
ФОМ выяснил, что четверть жителей страны никогда не бывали в ее столице – и столько же считают ее «воплощением всего лучшего, что есть в России».
4 сентября власти Петропавловска-Камчатского были вынуждены отметить занятия в школах из-за мощного циклона.
По данным синоптиков, на регион обрушился тайфун "Санву", который принес с собой дожди и ураганы. Сообщается, что в Усть-Большерецком и Елизовском районах в настоящее время ливень сопровождается шквалистым ветром. Во второй половине дня его порывы местами могут усилиться до 45 метров в секунду. У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до девяти метров.
До сих пор никаких происшествий от удара стихии не зафиксировано. Сотрудники регионального МЧС рекомендовали жителям не покидать свои дома и по возможности не пользоваться транспортом. В школах Петропавловска-Камчатска и Северо-Курильска отменены занятия. Все оперативные службы региона приведены в повышенную готовность.
Отметим, что в МЧС также сообщили, что у берегов Камчатки ожидается волнение моря высотой 8-9 метров. В основном это касается побережья Елизовского района и Петропавловска-Камчатского. Согласно прогнозам, продолжаться волнение будет вплоть до конца суток 5 сентября. В регионе объявлено штормовое предупреждение.