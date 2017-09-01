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    • Опубликована
    • сегодня в 12:29

На Урале водитель протаранил кинотеатр из-за "Матильды"

Водитель автомобиля УАЗ въехал во "входную группу" екатеринбургского кинотеатра "Космос", остановился, врезавшись в одну из несущих балок, вышел из машины и забросил внутрь здания зажигательную смесь, передает 66.Ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах города.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога (ч.2 ст. 167 УК РФ).

На сайте Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области уточняется, что водителя-камикадзе задержали «в ходе производства неотложных следственных действий и оперативных мероприятий». Им оказался 39-летний житель города Ирбита, состоящий на психиатрическом учете.

Близкий к следствию источник уточнил, что мужчину зовут Денис Мурашов, и его поступок был протестом против проката в кинотеатре фильма "Матильда" Алексея Учителя - о романе российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Чтобы атаковать «Космос», мужчина начинил свой УАЗ бочками с бензином и газовыми баллонами, пишет Znak.com

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