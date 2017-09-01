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    • Опубликована
    • сегодня в 14:17

Саммит БРИКС начал свою работу в Китае

4 сентября в китайском Сямэне стартовал саммит БРИКС. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, стороны обсудят ситуацию в мировой экономике и глобальное экономическое управление.

Сообщается, что перед началом первого пленарного заседания лидеры России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР вышли на официальную церемонию фотографирования.

Председатель КНР Си Цзиньпин оказался в центре группы лидеров стран. Слева от него стояли президент ЮАР Джейкоб Зума и премьер Индии Нарендра Моди. Справа - президент России Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер. По просьбе фотографов, как отметило агентство, лидеры взялись за руки.

После церемонии фотографирования лидеры стран начали переговоры, которые прошли в закрытом для прессы режиме. После первого заседания к лидерам стран присоединились представители бизнеса - члены Делового совета БРИКС.

Сегодня также пройдет заседание в расширенном составе в формате "1+20". По итогам заседаний планируется принятие совместной Сямэньской декларации.

Саммит стран БРИКС продлится 4-5 сентября. Напомним, группа БРИКС была создана в июне 2006 года во время Петербургского международного экономического форума. Тогда в нее входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. Первый саммит состоялся в 2009 году. В ​феврале 2011 года к организации присоединилась ЮАР.



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