NASA: Инопланетяне пытаются связаться с Землей

Неизвестные галактические сигналы из Вселенной фиксируются учеными в течении нескольких лет, заявили в NASA.

По данным организации, быстрые радио-всплески озадачили астрономов еще приблизительно 10 лет назад. Отмечается, что они отправлялись из самых разных уголков пространства.Такие явления регистрируются всего 1 раз, однако один из сигналов оказался особенно частым, а также испускался на протяжении нескольких лет.

Любопытно, что его удалось зафиксировать 15 раз в течение нескольких часов. За минувшую неделю всплеск под индексом 121102 увеличился до уровня активности, которого прежде никогда не замечали. Утром 26 августа были зафиксированы 15 новых импульсов.

В лаборатории Breakthrough Listen cообщили, что в последнее время регистрируют сигналы, имеющие вероятность испускания представителями внеземного разума. В течение 5 часов были собраны данные общим объемом 400 ТБ.

Отметим, что даже в случае инопланетного происхождения сигнала можно говорить о том, что его время движения составляло около 3-х млрд лет.