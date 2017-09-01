Адвокат Серебренникова опроверг наличие письма Айдингеру

Адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что режиссер не передавал немецкому актеру Ларсу Айдингеру письма с просьбой обнародовать его в случае ареста.

По словам Харитонова, "никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было. Кирилл ничего ему не посылал и не просил о какой-либо помощи. Ни в этом, ни в прошлом году. Мы воспринимаем это как провокацию".

Напомним, в сети сейчас появился пост Айдингера из инстаграмма, в котором говорится, что Серебренников передал ему письмо во время своей последней поездки в Германию и попросил обнародовать в случае ареста.

В обращении от лица Серебренникова отмечается, что президент Украины Петр Порошенко предложил худруку "Гоголь-центра" "возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм на деньги государства".

Отметим, что на момент поездки режиссера в Германию уголовное дело о хищениях бюджетных денег в "Седьмой студии" уже было возбуждено. При этом Серебренников заявил в письме о своей невиновности, заверив, что располагает возможностью доказать ее, чтобы справедливость восторжествовала.

- Несмотря на случившееся, я многое сделал для искусства. Я жил и продолжаю жить ради него. Еще раз хочу сказать - я не вор, а художник, а художники не крадут, а отдают, - напомнил театральный деятель.

Напомним, Кирилл Серебренников - основатель «Седьмой студии» - подозревается в организации хищения 68 млн бюджетных рублей, выделенных на развитие театра.