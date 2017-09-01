Южная Корея обнаружила подготовку КНДР к новым ракетным пускам

Руководство Южной Кореи заявило об обнаружении признаков подготовки КНДР к очередным ракетным пускам.

Военные не исключают возможности испытания межконтинентальных баллистических ракет. В южнокорейском министерстве обороны заявили, что "постоянно фиксируются признаки подготовки к пускам баллистических ракет... способна осуществить пуск МБР, чтобы продемонстрировать США, что закрепила за собой обладание ядерным вооружением".

Напомним, 3 сентября в КНДР прошло успешное испытание водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Мировое сообщество отреагировало довольно нервно, к примеру, лидер США Дональд Трамп заявил о возможном военном ответе на проведенные испытания.

4 сентября в Совбезе ООН пройдет открытое заседание, которое будет посвящено северокорейским испытаниям. Ранее в министерстве обороны Сеула заявили, что вместе с США будут готовиться к размещению на Корейском полуострове атомного авианосца, стратегического бомбардировщика и других вооружений в ответ на испытания КНДР.

Стоит добавить, что южнокорейский президент Мун Джэин поручил военным разработать ответные меры корейско-американского альянса по противодействию "безрассудным провокациям" Пхеньяна, чтобы "быть готовыми к последующим провокациям".

На сегодняшний день американская военная база в Южной Корее является одной из самых крупных зарубежных баз США. Всего в Южной Корее находятся около 30 тыс. американских военных.









