newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.09.2017 : 58.0557
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.09.2017 : 68.9992
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 04.09.2017 : 75.0138
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 04.09.2017 : 46.0846

Страна

Image

Тайфун "Санву" стал причиной отмены занятий в школах Камчатки

4 сентября власти Петропавловска-Камчатского были вынуждены отметить занятия в школах из-за мощного циклона.

Читать полностью

Общество

Image

Метрополитен Москвы начинает продажу юбилейных билетов

Кассиры московского метро в ближайшее время начнут продажу юбилейных проездных билетов по случаю празднования 870-летия столицы.

Читать полностью
    • Опубликована
    • сегодня в 11:59

В Калифорнии полыхают лесные пожары

Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Лос-Анджелес из-за лесного пожара.

Стихия уже вынудила спасаться бегством тысячи местных жителей. По данным СМИ, пожар начался еще первого сентября и быстро распространился на тысячи акров, угрожая "тысячам домов и важнейшим объектам инфраструктуры".

Браун подчеркнул, что из-за пожара пришлось "провести эвакуацию жителей и закрыть крупные автомагистрали и местные дороги... я объявляю режим чрезвычайной ситуации в округе Лос-Анджелес". Сегодня в ликвидации стихии принимают участие более тысячи спасателей и пожарных. Борьбу со стихией осложняет жаркая и сухая погода и сильный ветер.

По данным CNN, как минимум три домовладения полностью уничтожены. Также сообщается о 3,5 тыс. га, объятых огнем. Отметим, что пожары  полыхают и в канадской провинции Британская Колумбия - за сутки площадь огня увеличилась со 100 до тысячи гектаров. 

Новости