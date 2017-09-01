В Калифорнии полыхают лесные пожары

Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Лос-Анджелес из-за лесного пожара.

Стихия уже вынудила спасаться бегством тысячи местных жителей. По данным СМИ, пожар начался еще первого сентября и быстро распространился на тысячи акров, угрожая "тысячам домов и важнейшим объектам инфраструктуры".

Браун подчеркнул, что из-за пожара пришлось "провести эвакуацию жителей и закрыть крупные автомагистрали и местные дороги... я объявляю режим чрезвычайной ситуации в округе Лос-Анджелес". Сегодня в ликвидации стихии принимают участие более тысячи спасателей и пожарных. Борьбу со стихией осложняет жаркая и сухая погода и сильный ветер.

По данным CNN, как минимум три домовладения полностью уничтожены. Также сообщается о 3,5 тыс. га, объятых огнем. Отметим, что пожары полыхают и в канадской провинции Британская Колумбия - за сутки площадь огня увеличилась со 100 до тысячи гектаров.