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Тайфун "Санву" стал причиной отмены занятий в школах Камчатки

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    • Опубликована
    • сегодня в 12:32

Метрополитен Москвы начинает продажу юбилейных билетов

Кассиры московского метро в ближайшее время начнут продажу юбилейных проездных билетов по случаю празднования 870-летия столицы.

Правительство Москвы на своем сайте сообщило, что  продажа проездных нового образца будет запущена 6 сентября. По данным СМИ, на лицевой стороне билета написано «870 Москва», а на оборотной - лозунг праздника "Город, где создаётся история".

Таким образом, общий тираж тематических билетов составит 600 тыс. экземпляров. Стоит добавить, что в День города московский метрополитен и МЦК будут работать круглосуточно. Интервал движения поездов составит от четырех до десяти минут.

Напомним,  что у станций метро в столице началась бесплатная вакцинация от гриппа.Ранее на Кольцевой линии уже был запущен тематический поезд, украшенный портретами знаменитых ученых, изобретателей, врачей, спортсменов, деятелей культуры и искусства, неразрывно связанных с Москвой.

День города в Москве будут отмечать 9 и 10 сентября. Российской столице исполняется 870 лет.

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