Метрополитен Москвы начинает продажу юбилейных билетов

Кассиры московского метро в ближайшее время начнут продажу юбилейных проездных билетов по случаю празднования 870-летия столицы.

Правительство Москвы на своем сайте сообщило, что продажа проездных нового образца будет запущена 6 сентября. По данным СМИ, на лицевой стороне билета написано «870 Москва», а на оборотной - лозунг праздника "Город, где создаётся история".

Таким образом, общий тираж тематических билетов составит 600 тыс. экземпляров. Стоит добавить, что в День города московский метрополитен и МЦК будут работать круглосуточно. Интервал движения поездов составит от четырех до десяти минут.

Напомним, что у станций метро в столице началась бесплатная вакцинация от гриппа.Ранее на Кольцевой линии уже был запущен тематический поезд, украшенный портретами знаменитых ученых, изобретателей, врачей, спортсменов, деятелей культуры и искусства, неразрывно связанных с Москвой.

День города в Москве будут отмечать 9 и 10 сентября. Российской столице исполняется 870 лет.