Маск сообщил о возможных причинах Третьей мировой войны

Американский бизнесмен Илон Маск, создавший SpaceX и Tesla, дал комментарий после слов российского президента Владимира Путина о том, что властелином мира станет тот, кто станет лидером в сфере развития искусственного интеллекта.

"Начинается...", - написал он в твите с ссылкой на новость о заявлении российского президента. По словам Маска, "гонка за лидерством в сфере искусственного интеллекта скорее всего приведет к Третьей мировой войне".

Маск также отметил, что, скорее всего, в эту гонку могут быть вовлечены Россия, Китай и другие страны с высоко развитой компьютерной наукой. В перспективе война может быть инициирована не лидером одной из стран, а искусственным интеллектом, если тот решит, что упреждающий удар даст больше шансов на победу.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая в Ярославле на открытом уроке "Россия, устремленная в будущее" несколько дней назад, заявил, что искусственный интеллект не только открывает миру новые возможности, но и создает серьезные угрозы.

Со своей стороны, Илон Маск, выступая в июле перед Национальной ассоциацией губернаторов в США, отметил, что разработки искусственного интеллекта должны быть искусственно ограниченны из-за рисков для человечества.