Маск сообщил о возможных причинах Третьей мировой войны

Полиция задержала стрелявшего на МКАД водителя
Сотрудники московских правоохранительных органов задержали водителя BMW, стрелявшего из автомата на МКАД.
Сотрудники московских правоохранительных органов задержали водителя BMW, стрелявшего из автомата на МКАД.
Кассиры московского метро в ближайшее время начнут продажу юбилейных проездных билетов по случаю празднования 870-летия столицы.
Американский бизнесмен Илон Маск, создавший SpaceX и Tesla, дал комментарий после слов российского президента Владимира Путина о том, что властелином мира станет тот, кто станет лидером в сфере развития искусственного интеллекта.
"Начинается...", - написал он в твите с ссылкой на новость о заявлении российского президента. По словам Маска, "гонка за лидерством в сфере искусственного интеллекта скорее всего приведет к Третьей мировой войне".
Маск также отметил, что, скорее всего, в эту гонку могут быть вовлечены Россия, Китай и другие страны с высоко развитой компьютерной наукой. В перспективе война может быть инициирована не лидером одной из стран, а искусственным интеллектом, если тот решит, что упреждающий удар даст больше шансов на победу.
Напомним, президент России Владимир Путин, выступая в Ярославле на открытом уроке "Россия, устремленная в будущее" несколько дней назад, заявил, что искусственный интеллект не только открывает миру новые возможности, но и создает серьезные угрозы.
Со своей стороны, Илон Маск, выступая в июле перед Национальной ассоциацией губернаторов в США, отметил, что разработки искусственного интеллекта должны быть искусственно ограниченны из-за рисков для человечества.