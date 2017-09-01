Порошенко позвал Серебренникова заниматься пропагандой

Режиссер Кирилл Серебренников утверждает, что президент Украины Петр Порошенко предлагал ему возглавить театр в Киеве и снять фильм при государственной поддержке. Эта информация содержится в письме, которое деятель культуры в последней поездке по Германии передал немецкому киноактеру Ларсу Айдингеру (Николай II в «Матильде» Алексея Учителя).

Айдингер выложил текст письма в своем инстаграме, сопроводив его комментарием о том, что Серебренников просил опубликовать послание в случае его ареста. Отметим, что на момент поездки режиссера в Германию уголовное дело о хищениях бюджетных денег в «Седьмой студии» уже было возбуждено.

В числе прочего Серебренников рассказывает, что получил «интересное» предложение от украинского лидера Порошенко - возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм с финансовой поддержкой государства. По словам режиссера, это предложение было им отвергнуто, поскольку оно подобно «провокации политических мошенников, которые стараются заработать деньги на любой истории, которую можно обернуть против властей».

Кроме того, Серебренников заявил в письме о своей невиновности, заверив, что располагает возможностью доказать ее, чтобы справедливость восторжествовала.

- Несмотря на случившееся, я многое сделал для искусства. Я жил и продолжаю жить ради него. Еще раз хочу сказать - я не вор, а художник, а художники не крадут, а отдают, - напомнил театральный деятель.

Кирилл Серебренников - основатель «Седьмой студии» - подозревается в организации хищения 68 млн бюджетных рублей, выделенных на развитие театра.