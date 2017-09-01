Почему на Куршской косе танцует лес

Помощник Путина заявил о рейдерском захвате объектов посольства РФ в США
Юрий Ушаков отметил, что "американцы забрали собственность" дипмиссии, включая ту, на которую распространялась дипломатическая неприкосновенность.
Юрий Ушаков отметил, что "американцы забрали собственность" дипмиссии, включая ту, на которую распространялась дипломатическая неприкосновенность.
ФОМ выяснил, что четверть жителей страны никогда не бывали в ее столице – и столько же считают ее «воплощением всего лучшего, что есть в России».
Танцующий лес - уникальное место, расположенное в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области. Этот лес поражает тем, что почти все его сосны причудливым образом изогнуты, разветвлены или даже скручены в кольцо. Причем никаких других деревьев в этом участке леса нет.
Причина столь странного поведения сосен, которые обычно вырастают идеально ровными, до сих пор неизвестна. Специалисты подозревают совершенно разные явления - от геомагнитных полей до инопланетного вмешательства.
Танцующий лес - не единственное место, которое стоит посетить на Куршской косе. Поездку в него можно совместить с посещением дюн и орнитологического заповедника.
Добраться до Куршской косы можно на такси, автобусе или частном транспорте. С пассажиров частного транспорта и такси взимается экологический сбор, сумма которого зависит от типа автомобиля и количества пассажиров. Лес находится на 38-м километре дороги, которая идет вдоль косы в сторону Литвы.
Автобусы до Куршской косы и вдоль нее ходят от Калининграда, Зеленоградска и Светлогорска - по 3-4 раза в день. Если поедете на автобусе, попросите водителя сделать остановку около Танцующего леса.