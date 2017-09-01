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    • Опубликована
    • сегодня в 8:00

Почему на Куршской косе танцует лес

Танцующий лес - уникальное место, расположенное в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области. Этот лес поражает тем, что почти все его сосны причудливым образом изогнуты, разветвлены или даже скручены в кольцо. Причем никаких других деревьев в этом участке леса нет.

Причина столь странного поведения сосен, которые обычно вырастают идеально ровными, до сих пор неизвестна. Специалисты подозревают совершенно разные явления - от геомагнитных полей до инопланетного вмешательства.

Танцующий лес - не единственное место, которое стоит посетить на Куршской косе. Поездку в него можно совместить с посещением дюн и орнитологического заповедника.

Добраться до Куршской косы можно на такси, автобусе или частном транспорте. С пассажиров частного транспорта и такси взимается экологический сбор, сумма которого зависит от типа автомобиля и количества пассажиров. Лес находится на 38-м километре дороги, которая идет вдоль косы в сторону Литвы.

Автобусы до Куршской косы и вдоль нее ходят от Калининграда, Зеленоградска и Светлогорска - по 3-4 раза в день. Если поедете на автобусе, попросите водителя сделать остановку около Танцующего леса.

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