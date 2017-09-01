Facebook намерен забрать себе одноименный домен

Руководство американской корпорации Facebook Inc. потребовало безвозмездно передать ей домен facebook.ru.

Компания направила письмо в Центр финансовых технологий (ЗАО ЦФТ) с претензией по этому поводу. Суть проблемы, с точки зрения соцсети, заключается в том, что компания является правообладателем товарного знака facebook в различных написаниях. Соответственно, доменное имя facebook.ru воспроизводит зарегистрированный товарный знак, что является неприемлемым для американской корпорации.

Напомним, сейчас с этого домена идет автоматическая переадресация на сайт российской платежной системы "Золотая корона".При этом в Facebook ссылаются на ст. 1515 Гражданского кодекса РФ, которая предусматривает наложение ответственности за использование чужого товарного знака и наказание в виде компенсации до 5 млн руб. или двойной суммы стоимости лицензии на товарный знак.



Компания потребовала передачи спорного домена до 30 сентября 2017 года. Скорее всего, Facebook Inc. придется отстаивать свое право на домен в суде, поскольку в ЦФТ не отказались добровольно от его использования.



Со своей стороны, представители ЗАО ЦФТ отметили, что они приобрели этот домен в 2005 году, а Facebook появился в России в 2008 году. Непосредственно августовское письмо находится на изучении у юристов.





