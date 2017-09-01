Помощник Путина заявил о рейдерском захвате объектов посольства РФ в США
Юрий Ушаков отметил, что "американцы забрали собственность" дипмиссии, включая ту, на которую распространялась дипломатическая неприкосновенность.
Юрий Ушаков отметил, что "американцы забрали собственность" дипмиссии, включая ту, на которую распространялась дипломатическая неприкосновенность.
Борис Титов намерен вступить в процесс третьей стороной и высказать правовую позицию по решению ЦБ РФ отозвать лицензию банка.
Археологический музей «Берестье» - уникальный музей средневекового восточнославянского города основой экспозиции которого является археологический раскоп.
Берестье, древнее название города Бреста, впервые упоминается в "Повести временных лет" под 1019 годом. В 1969–81 и 1988 гг. в результате археологических раскопок были выявлены десятки деревянных построек XI–XIII вв., уличные мостовые, ограждения, многочисленные предметы материальной культуры того времени.
Общая пл. раскопок достигла 1800 м². Высокая концентрация на сравнительно небольшой территории хорошо сохранившихся построек позволила создать уникальный музей. 18 августа 1972 года Совет Министров БССР принял решение о создании музея "Берестье" и строительстве павильона. Возведённый специальный павильон из бетона, стекла и анодированного алюминия размером 40х60 м внешне напоминает древнее жилище и пласты земли, «открывающие» город того времени.
На глубине 4 м находится часть ремесленного квартала — 28 деревянных жилых и хозяйственных построек XIII в., 2 уличные мостовые, частокол, остатки глинобитных печей. Культурный слой толщиной до 7 м и высокая влажность позволили сохранить многие из построек на 5–9 венцов, некоторые даже на 12 венцов, что является большой редкостью. Экспозиция музея располагается в 14 залах-нишах.