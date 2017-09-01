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    • Опубликована
    • сегодня в 12:00

Археологический музей «Берестье» - уникальный музей средневекового восточнославянского города

Археологический музей «Берестье» - уникальный музей средневекового восточнославянского города основой экспозиции которого является археологический раскоп.

Берестье, древнее название города Бреста, впервые упоминается в "Повести временных лет" под 1019 годом. В 1969–81 и 1988 гг. в результате археологических раскопок были выявлены десятки деревянных построек XI–XIII вв., уличные мостовые, ограждения, многочисленные предметы материальной культуры того времени.

Общая пл. раскопок достигла 1800 м². Высокая концентрация на сравнительно небольшой территории хорошо сохранившихся построек позволила создать уникальный музей. 18 августа 1972 года Совет Министров БССР принял решение о создании музея "Берестье" и строительстве павильона. Возведённый специальный павильон из бетона, стекла и анодированного алюминия размером 40х60 м внешне напоминает древнее жилище и пласты земли, «открывающие» город того времени.

На глубине 4 м находится часть ремесленного квартала — 28 деревянных жилых и хозяйственных построек XIII в., 2 уличные мостовые, частокол, остатки глинобитных печей. Культурный слой толщиной до 7 м и высокая влажность позволили сохранить многие из построек на 5–9 венцов, некоторые даже на 12 венцов, что является большой редкостью. Экспозиция музея располагается в 14 залах-нишах.

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