В Великом Новгороде нашли фрагмент грамоты XIV века

Археологи на раскопе на Козьмодемьянской улице в Великом Новгороде нашли очередной фрагмент грамоты XIV века. Они предполагают, что это продолжение ранее найденного документа. Основную часть грамоты и ещё четыре её фрагмента учёные обнаружили на территории богатой средневековой усадьбы в субботу. Предварительно установлено, текст бересты является завещанием.

Найдена ещё одна береста, которая, вероятно, является частью ранее обнаруженной грамоты. К сожалению, состояние фрагмента оставляет желать лучшего. Грамота находится на исследовании, – сообщил источник в Новгородской археологической экспедиции.

Находки на Козьмодемьянской улице учёные планируют продемонстрировать общественности 12 апреля в 15:00 в Новгородском государственном университете. Собеседник назвал их «шикарными». В частности, на Козьмодемьянской улице археологи уже обнаружили12 древних грамот. Учёных не удивляет большое количество значимых находок.

Необходимо помнить, что совсем рядом был Неревский раскоп, где было очень много интересных находок и где 26 июля 1951 года обнаружили самую первую в мире берестяную грамоту, - добавил собеседник.

В результате раскопок 2016 г. получена новая информация по топографии Неревского конца средневекового Новгорода и собрана представительная коллекция находок XIV–XV вв., характеризующая различные стороны материальной культуры жителей исследованных усадеб. Собрание берестяных грамот пополнилось пятью документами (№№ 1074-1078).