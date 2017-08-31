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На суде по иску"Югры" выступит бизнес-омбудсмен

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В КБР готовят эвакуацию туристов, заблокированных селем у Эльбруса

Cель, сошедший в Кабардино-Балкарии, заблокировал в районе курорта Эльбрус около 7,7 тыс. человек.

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    • Опубликована
    • сегодня в 16:26

В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за тумана

Cпециалисты Гидрометцентра России заявили о "желтом" уровне погодной опасности в Москве и Московской области на субботу.

Предупреждение на 2 сентября вызвало образование тумана. Аналогичный уровень опасности объявлен также в Костромской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Брянской, Рязанской, Курской, Орловской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской и Воронежской областях, говорится на сайте ведомства.

При этом в Ярославской области объявили "оранжевый" уровень опасности из-за высокой пожароопасности в регионе. Синоптики сообщают, что температура воздуха в столичном регионе в субботу составит до +22 градусов. В Подмосковье пройдет небольшой дождь, ночью осадков не ожидается, однако местами образуется туман. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с.

Данный уровень опасности объявлен в субботу и на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО), кроме Смоленской, Калужской и Тульской областей.


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