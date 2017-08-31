Американское посольство возобновило выдачу виз россиянам

Американское посольство 1 сентября возобновило выдачу виз россиянам. Но теперь визы будут выдаваться только в Москве.

Процесс выдачи документов приостален в генконсульствах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Владивостока.

По словам генконсула США в РФ Лоренса Тоби, все визовые операции, прерванные 23 августа, будут возобновлены в сокращенном объеме. Тоби заявил, что уменьшение численности дипсостава "нанесло серьезный удар по нашим возможностям. Нам приходится переорганизовывать работу. Нашим сотрудникам приходится проходить подготовку для того, чтобы брать на себя новые функции".

Процедура выдачи во многом теперь будет зависеть от решения ряда технических вопросов. Тоби добавил, что США не будут намеренно затягивать процесс выдачи виз россиянам, но о возможных сроках ожидания пока говорить рано. "Правительство США не принимало никакого политического решения ограничить выдачу виз, ужесточить требования для российских граждан", - резюмировал генконсул.

Напомним, МИД России рекомендовал США сократить количество дипломатических и технических сотрудников в посольстве в Москве и консульствах на территории РФ. В итоге свою деятельность прекратили 755 сотрудников дипмиссии США.