Помощник Путина заявил о рейдерском захвате объектов посольства РФ в США

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал ситуацию, сложившуюся в США с объектами, использовавшимися до недавнего времени российским посольствам. Шесть из них отечественные дипломаты потеряли: их отобрали американцы. Причем пять из этих шести объектов были наделены дипломатической неприкосновенностью, отмечает ТАСС .

Шестой объект - это офис торгового представительства, который российская дипмиссия арендовала в Нью-Йорке, напомнил Ушаков.

"Это просто рейдерский захват какой-то. Затрудняют деятельность нашего посольства, наших диппредставительств... Администрация США продолжает громить двусторонние отношения, и может быть даже не задумываясь о последствиях не только для наших двух стран, но и о последствиях для международной стабильности в целом", - возмутился помощник российского лидера, добавив, что такое отношение со стороны Вашингтона "может вызвать только сожаление и досаду". Оно, по словам Ушакова, противоречит заявлениям американской администрации на высшем уровне, - о готовности к сотрудничеству и желании идти на контакт по обоюдно важным вопросам.

По его словам, накануне американская сторона объявила о сокращении числа сотрудников посольства РФ, которым разрешено выезжать за пределы 25-мильной зоны вокруг дипмиссии в Вашингтоне. Кроме того, сокращен список пунктов, которые служат основанием для въезда россиян в США.

Теперь, пояснил Ушаков, вопрос в реакции Москвы - но она пока не сформулирована. "Будем думать, как ответить... Не хочется вообще в клинч входить, потому что кто-то должен проявить благоразумие", - рассуждает помощник Путина. По его мысли, возможно, именно Россия должна взять на себя эту роль и "прекратить такое тяжелое состояние двусторонних отношений".