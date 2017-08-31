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    • Опубликована
    • сегодня в 17:26

Власти США намерены бороться с алкоголизмом и наркоманией в стране

Сентябрь в США объявлен месяцем борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Об этом говорится в обнародованной Белым домом прокламации президента.

В этом документе президент Дональд Трамп выразил поддержку "миллионам американцев", страдающих от алко- и наркозависимости. По его словам, власти страны готовы оказывать всяческую поддержку в их борьбе с тяжелым недугом.

Глава государства также отметил, что сегодня  в США более 20 млн человек злоупотребляют алкоголем и различными видами наркотиков, в том числе лекарственными опиоидами, с которыми государство активно борется. Уже выделено более полумиллиарда долларов  на усиление профилактики алкоголизма и наркомании, а также на создание целой сети реабилитационных центров по всей стране.

Для воплощения этой идеи в жизнь Трамп учредил президентскую комиссию по борьбе с наркозависимостью и "кризисом опиоидов", главой которой назначил губернатора Нью-Джерси Криса Кристи. В июле комиссия рекомендовала президенту объявить в стране чрезвычайное положение в связи с критической ситуацией в области злоупотребления наркотиками. Трамп поддержал эту идею и заявил, что его администрация готовит документы, необходимые для введения режима ЧП.

Как сообщают эксперты Национального института по проблемам алкоголизма, в 2015 году почти 16 млн американцев страдали от алкогольной зависимости, в том числе 623 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Из них около 1,3 млн проходили лечение в специализированных учреждениях. Ежегодно от проблем со здоровьем, вызванных чрезмерным потреблением алкоголя, в США умирает около 88 тыс. человек. 

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