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    • Опубликована
    • сегодня в 10:31

Количество жертв урагана в США увеличилось до 47 человек

Власти США заявили, что число жертв циклона "Харви", ослабевшего накануне до тропического шторма, увеличилось до 47 человек.

До этого подтвержденной считалась гибель 39 человек. Не исключено, что в ходе спасательной операции могут быть найдены новые жертвы. Самое большое количество жертв было найдено в Техасе. Некоторые районы крупнейшего техасского города Хьюстона остаются затопленными. При этом в Хьюстоне возобновляется подача электричества и открываются магазины.

Напомним, за материальной помощью в Финансовое агентство по чрезвычайным ситуациям обратились более 300 тыс. американцев, чье имущество пострадало при урагане. В

Сообщалось о 100 тыс. поврежденных и разрушенных домов. Власти удовлетворили запросы на общую сумму более $530 млн. Президент США Дональд Трамп намерен обратиться к конгрессу с просьбой о выделении $5,9 млрд для ликвидации последствий разгула стихии. По прогнозам синоптиков, ураган "Харви"еще  может достигнуть штата Теннесси. 

Сколько будет человеческих жертв и каким окажется материальный ущерб, пока трудно сказать - тем более что на произвол урагана брошены опасные производства. На химзаводе Arkema в Кросби (30 км от Хьюстона) уже прогремели два взрыва: это нагрелась продукция предприятия - органические пероксиды. Без охлаждения они разлагаются и самопроизвольно возгораются, а рефрижераторы вышли из строя вместе с системой энергопитания, включая резервные генераторы.

Во вторник всех людей в радиусе 2 км от Arkema эвакуировали, а вчера исполнительный директор завода признал , что взрывы неизбежны.

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