В США набирает подписи петиция с призывом признать Сороса террористом

Американцы ставят свои подписи под петицией в Белый дом с требованием признать известного американского финансового трейдера и валютного спекулянта Джорджа Сороса террористом.

Документ подписыли уже более 68 тыс. человек. В петиции содержится требование арестовать активы всех связанных с ним предприятий.

На сайте lawnewz.com приводятся выдержки из петиции. В обращении к президенту говорится, что "Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать и иным образом совершить акты мятежа против Соединенных Штатов и их граждан...Вы должны немедленно заявить, что Джордж Сорос и все его организации должны быть признаны террористами и передать (государству) все свои личные организационные богатства и активы, конфискованные в соответствии с Законом о конфискации имущества".

Отметим, что петиция за 11 дней стала одной из самых популярных на сайте. На самом деле, чтобы ее приняли на рассмотрение в американской администрации, необходимо собрать 100 тысяч подписей к 19 сентября этого года.

Сама идея петиций была реализована при президенте Бараке Обаме, чтобы предоставить гражданам возможность более плотного взаимодействия с исполнительной властью. Когда петиции подписывают 100 тысяч человек, их обязаны принять на рассмотрение должностные лица Белого дома, которые затем могут дать гражданам официальный ответ.

Стоит добавить, что миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос хорошо известен как русофоб, идейный организатор и спонсор так называемых "цветных революций" в странах Восточной Европы и постсоветского пространства. Во многих странах мира его вспоминают с ужасом: от английских банкиров, пострадавших в начале 1990-х годов от обрушения фунта стерлингов, до восточноевропейских политиков, "павших жертвами" бархатных революций.

Хакеры интернет-ресурса "Киберберкута" в 2015 году обнародовали материалы, свидетельствующие о роли Сороса в украинских событиях и поддержке им госпереворота в этой стране.