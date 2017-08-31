Украина в 2018 году введет биометрический контроль на границах

Власти Украины намерены в ближайшее время заявить о введении биометрического контроля на границе для всех граждан, в том числе иностранцев.

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении с 1 января будет обнародовано в ближайшие дни, заявил президент Петр Порошенко во время открытия центра предоставления административных услуг в Харькове.

Президент Украины во время церемонии заявил, что "согласно решению СНБО, которое на днях будет обнародовано, система фиксации биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу, которая должна заработать с 1 января 2018 года, даст полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства".

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов сообщал в июле, что на заседании Совета было принято решение о резком ужесточении пограничного контроля, который, прежде всего, коснется граждан России. По его словам, въезд россиян в страну будет осуществляться "с обязательным снятием отпечатков пальцев". О

Уже дано поручение ввести обязательную регистрацию граждан РФ, которые уже находятся на территории Украины. То есть они должны проинформировать о своем пребывании местные органы власти. Турчинов заявил, что в целом система контроля должна заработать с 1 января 2018 года, не исключив при этом, что ее запуск может состояться еще раньше.