На процессе по искубанка "Югра", владельцы которого требуют признать незаконными приведшие к потере лицензии действия ЦБ РФ, появится третья сторона - бизнес-омбудсмен Борис Титов, который намерен сформулировать в суде правовую позицию по сути иска.

Руководитель экспертно-правовой службы уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Алексей Рябов пояснил, что Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) позволяет бизнес-омбудсмену участвовать в судебных процессах в качестве третьего лица, выступая на стороне нуждающегося в правозащите субъекта предпринимательской деятельности, передает RNS .

На данный момент, уточнил Рябов, Борис Титов уже принимает участие в судебных разбирательствах по подобным делам - например, о банкротстве "Пробизнесбанка".

АПК расценивает третье лицо как полноценного участника судебного процесса, наделенного всеми правами и обязанностями одной из сторон.

"Это те же права, что и у стороны по делу, но мы от стороны по делу юридически не зависим. То есть здесь мы выступаем независимым участником процесса", - пояснил глава экспертно-правовой службы омбудсмена.

По его словам, Титов пока не знакомился с материалами дела "Югры" и поэтому сформулирует правовую позицию по нему "чуть позже", однако уже сейчас "в целом есть абсолютно четкое понимание, что та политика, которую проводит Центральный банк, - чрезвычайно болезненная".

Представитель правозащитника напомнил, что "за каждым банкротством банка стоят сломанные судьбы сотен тысяч людей" - вкладчиков-"превышенцев" (чьи вклады, по сумме превышавшие лимит страхования по госсистеме, компенсируются не полностью), их близких, работающих на предпринимателей сотрудников и их семей.

Главной проблемой в работе Центробанка офис бизнес-омбудсмена считает ее информационную закрытость, проявляющуюся в "чрезвычайно лаконичных" мотивировках судьбоносных для банков решений (например, ввода временной администрации) и крайне непрозрачном процессе выбора дальнейшей судьбы конкретной кредитной организации.

"То ли банк банкротится, то ли, как в случае с "Открытием" , Центральный банк приступает к санации этого банка. И это как раз вызывает самые большие вопросы - информационная закрытость Центрального банка в принятии решений", - пояснил Рябов.

Накануне пресс-служба бывшего председателя правления "Югры" Дмитрия Шиляева сообщила, что он подал в арбитраж иск с требованием признать недействительным приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии банка. Кроме того, продолжается разбирательство по его же иску, в котором оспариваются решения Центробанка о введении временной администрации в "Югре" и моратория на выплаты кредиторам.