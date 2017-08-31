СМИ: Трамп кипит от злости на главу Госдепа

Президент США Дональд Трамп недоволен работой главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона и все больше разочаровывается в его способностях руководить американской дипломатией, утверждает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Они рассказали, что у главы государства и госсекретаря возникло расхождение во мнениях по целому ряду важных вопросов международной повестки - например, о численности американских войск в Афганистане, блокаде Кубы и Катара.

Приближенные Трампа практически уверены, что Тиллерсону не удастся продержаться на посту больше года, и его увольнение «неизбежно». По их словам, и сам глава Госдепартамента не испытывает восторга от политики президента, поэтому в принципе уже сейчас готов «положить конец» своему пребыванию у руля внешнеполитического ведомства.

Washington Post подметила, что в последнее время раздражение Трампа подчиненными проявляется все резче и заметнее. Источники в Белом доме поведали, что президент по-настоящему «кипит от негодования», которое вызвал у него директор Национального экономического совета Гэри Кон, раскритиковавший главу государства за его позицию в отношении беспорядков в Шарлотсвилле на националистической почве. Трамп счел эту критику откровенным проявлением «нелояльности», которую не готов встречать в высшем кругу власти.

Еще один раздражающий президента США персонаж - новый руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, который, по словам осведомленных источников, как-то не так обращается с главой государства. «У него тяжелые времена, ему не нравится, как о нем пишут СМИ. Ему не нравится, как с ним обращается Келли. Он начинает злиться на свое ближайшее окружение», - рассказали они.

По слухам, Трамп ищет совета среди своих партнеров по бизнесу и у бывшего старшего советника по политическим и стратегическим вопросам Стива Бэннона, на отставку которого президент согласился по взаимной договоренности с Джоном Келли. Причиной стала волна критики, обрушившаяся на Бэннона из-за столкновений в Шарлотсвилле , поскольку он близок к «альтернативному правому движению» (ультраправым). О том, что внутри команды Трампа существуют серьезные разногласия, сам советник рассказал журналистам после отставки.