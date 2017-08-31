На территории Крыма вещания украинских каналов нет

Украинские телеканалы на смогли наладить вещание на территорию Крыма, заявил вице-премьер правительства РК Дмитрий Полонский.

Ранее сообщалось, что летом пять телеканалов уже вели трансляцию в Крым с чонгарской вышки в Херсонской области, монтаж которой завершили в январе. Представитель нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил, что телевещание якобы велось в тестовом режиме, но с 1 сентября мультиплекс будет работать полноценно, а к 1 ноября усилит мощность.

Он тогда добавил, что каналы можно будет "поймать" в Красноперекопском и Джанкойском районах. Со своей стороны, Полонский пояснил, что в итоге разницы между тестовым и постоянным вещанием нет, потому что нет самого процесса.

По словам Полонского, "все проекты, которые украинская сторона готовит в отношении Крыма или крымчан, провальные изначально. Этот провал обеспечивается, прежде всего, одним - отношением самих крымчан к тем процессам, которые происходят на Украине".

Власти Крыма не зафиксировали вещание на полуострове украинских телеканалов, которое Украина обещала начать с 1 сентября в стандартном режиме, подчеркнул также председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

"Никаких сигналов, никаких программ. Никаких передач никто сегодня здесь [в Крыму] не принимает, это точно", - сказал Смирнов, добавив, что в тестовом режиме вещание украинских телеканалов в Крыму также не начиналось. "Это очередная ситуация, когда [власти Украины] выдают желаемое за действительное", - подытожил он.







