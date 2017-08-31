В КБР готовят эвакуацию туристов, заблокированных селем у Эльбруса

Cель, сошедший в Кабардино-Балкарии, заблокировал в районе курорта Эльбрус около 7,7 тыс. человек.

Как сообщил в пятницу глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов, согласно предварительной информации, "в районе могут находиться около 7,7 тыс. человек, они сейчас отрезаны от остальной территории республики".

Он добавил, что среди находящихся в районе схода селя - около 260 жителей иностранных государств. По его словам, "гражданам, у которых куплены билеты на сегодня-завтра, нужно оказать поддержку, им нужно помочь".

Сотрудники МЧС сообщили, что дорогу к курорту размыло селевым потоком в нескольких местах. Как пояснил на оперативном совещании глава КБР Юрий Коков, для эвакуации заблокированных из-за схода селя людей планируется организовать воздушный паром.

Около 02:50 мск в Эльбрусском районе КБР с ущелья Адыл-Суу сошел мощный селевой поток. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и сам курорт.

При сходе селя в реку упали три автомобиля, в которых находились пять человек. Два человека спасены, поиски троих еще продолжаются.