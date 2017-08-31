newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.09.2017 : 58.5454
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.09.2017 : 69.6222
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 01.09.2017 : 75.4884
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 01.09.2017 : 46.245

Мир

Image

Венгрия требует от ЕС компенсации за возведенные заграждения на границах

Власти Венгрии потребовали от ЕС компенсировать затраты на строительство и обслуживание заграждений на венгерских границах от нелегальных мигрантов. 

Читать полностью

Страна

Image

«Ведомости» ищут женщину на роль соперницы Путина

Издание оценило мнения источников в администрации главы государства и близких к Кремлю экспертов, составив на их основе рейтинг потенциальных спарринг-партнерш Владимира Путина на выборах.

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/6/5/8/6658.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 10:58

Собянин в День знаний открыл в Москве новую школу

1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание школы №1409 на севере столицы, а также поздравил ее учеников и педагогов с Днем знаний.

Собянин на торжественной линейке пояснил, что "сегодня большой праздник - около 2 млн учащихся и студентов придут в школы и московские вузы, сотни тысяч преподавателей, родителей, учащиеся, их близкие волнуются". 

Столичный градоначальник также отметил, что у учащихся и преподавателей школы №1409 двойной праздник в этот день. "Не только построена, я бы сказал, создана новая школа. Создана с участием учеников, учителей, которые вместе с проектировщиками, строителями создавали эту школу", - отметил мэр, добавив, что новое здание оборудовано всем необходимым для получения современного образования.

Мэр столицы также поблагодарил столичных учителей, которые "создают одну из лучших систем образования не только в стране, но и в мире".

Напомним, новое здание школы №1409 на Ходынском поле построено по индивидуальному проекту и рассчитано на 700 учеников. За последние семь лет в Москве было построено 279 новых школ и детских садов.




Новости