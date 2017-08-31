Папа Римский прибегал к услугам психоаналитика

В своей книге Папа Римский Франциск рассказал, что прибегал к помощи психоаналитика в течении шести месяцев.

Визиты к профессионалу ему понадобились в возрасте 42 лет. Развернутое повествование о о жизни понтифика можно будет прочестьв новой книге, составленной из интервью главы церкви с французским социологом Домиником Вольтоном. Выход книги запланировал на следующей неделе.

Сам Папа Римский пояснил, что занятия с псхоаналитиком очень помогли ему в тот период жизни. По его словам, "в течение шести месяцев я ходил к ней домой раз в неделю, чтобы прояснить некоторые вещи... Как-то раз, незадолго до смерти, она позвонила мне. Не для того, чтобы получить таинство, так как была еврейкой, но для духовного диалога. Она была хорошим человеком".

В книге говорится и о том, что в детстве и подростковом возрасте Франциск встречался с девочками. Сам понтифик по этому поводу заявил, что эти отношения обогатили его жизнь. А после визитов к психоаналитику он чувствует себя свободно. Он также подчеркнул, что очень благодарен своему психотерапевту за помощь.







