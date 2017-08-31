Порошенко заявил о необратимости интеграции Украины в структуры ЕС

1 сентября вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. По словам президента страны Петра Порошенко, начался необратимый процесс интеграции украинской экономики в рынок ЕС.

Такое послание Порошенко оставил на странице в Facebook . По его словам, «состоялась историческая смена географической структуры украинского экспорта в пользу увеличения его объемов в страны ЕС. Это уже необратимые процессы интеграции украинской экономики в рынок Евросоюза».

Таким образом, 1 сентября «навсегда войдет в историю сильной и независимой Украины», подчеркнул президент страны. Он также напомнил, что с 1 января 2016 функционирует «углубленная и всеобъемлющая» зона свободной торговли с Евросоюзом.

Порошенко добавил, что за шесть месяцев 2017 года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%, добавил Порошенко. По его словам, почти 40% торговли Украины приходится «именно на ЕС».

Напомним, в июле президент Украины Петр Порошенко назвал одобрение соглашения об ассоциации Украины с ЕС «поражением Кремля».