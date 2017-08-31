На суде по иску"Югры" выступит бизнес-омбудсмен

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    • Опубликована
    • сегодня в 15:52

"Победу" оштрафовали за платный провоз портфеля

Московская межрегиональная транспортная прокуратура оштрафовала российский лоукостер "Победа" за требование к пассажиру оплатить провоз портфеля.

Cогласно проверке,  при посадке на рейс Чебоксары - Москва в марте 2017 года представители авиакомпании потребовали заплатить 2 тыс. руб. за провоз портфеля. Как заметили в транспортной прокуратуре, это нарушает Федеральные авиационные правила (ФАП), согласно которым ручную кладь разрешено бесплатно провозить в салоне самолета.

Транспортная прокуратура возбудила в отношении лоукостера дело по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов). Напомним, ранее «Победу» уже штрафовали за незаконное требование об оплате ручной клади. 

Причем, в конце июля Минтранс опубликовал проект изменений в ФАП, согласно которым список вещей, разрешенных к провозу в ручной клади, может сократиться. Планируется, что из него могут исключить пальто, трости, зонты и электронику - телефоны, ноутбуки, фотоаппараты.

Тогда же Госдума разрешила авиакомпаниям исключать норму о бесплатном провозе багажа при продаже невозвратных билетов. 

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