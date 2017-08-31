В России выросла экспортная пошлина на нефть

1 сентября экспортная пошлина на российскую нефть выросла на 13% до $84,1 за тонну. Ранее этот показатель составлял $74,4 за тонну.

По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2017 года составила $50,07214 за баррель или $ 365,5 за тонну. С начала осени экспортная пошлина на нефть в РФ повышается на $9,7 (до $84,1 за тонну).

Напомним, пошлина на высоковязкую нефть поднялась до $12,9 с $11,2. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, (с 1 февраля 2015 года) осталась на нулевом уровне.

При этом пошлина на светлые нефтепродукты и масла с сегодняшнего дня составила $25,2 за тонну, на темные - $84,1. Пошлина на экспорт товарного бензина выросла до $25,2, прямогонного (нафта) - до $46,2 с $40,9 за тонну.

Без изменений осталась пошлина на сжиженный газ, а пошлина на кокс увеличена до $5,4 за тонну.