Ученые нашли секрет долголетия в мышцах пенсионеров

Команда исследователей из ФРГ, США, Японии и Нидерландов изобрела простой способ прогнозировать продолжительность жизни человека (и других организмов) - измерение внутриклеточных ядрышек. Справедливость их выводов уже подтвердило исследование проб, взятых из мышечной ткани пожилых «подопытных».

Начиналось исследование с Caenorhabditis elegans - это круглые черви нематоды длиной около 1 миллиметра, первичноротые из группы линяющих. Они привлекли внимание ученых тем, что продолжительность их жизни в совершенно одинаковой среде обитания радикально различается. Например, одни нематоды едва способны протянуть десять дней, а другие бодро шевелятся целый месяц.

Учитывая нехитрое строение этих червей, глупо предполагать, что какие-то из них ведут более здоровый образ жизни или унаследовали долголетие от родителей (тем более что он может быть один, так как самки C.elegans давно освоили самооплодотворение, хотя и продолжают спариваться с самцами). Собственное потомство гермафродитов более хилое, чем плоды их связей с полупротивоположным полом, - но не настолько, чтобы умирать втрое раньше.

Дополнительные аргументы в пользу выбора C.elegans как объекта исследования - высокая изученность (исследуется с 1974 года и стал первым многоклеточным организмом, геном которого полностью секвенировали и опубликовали еще в 1998 году), а также невероятная плодовитость (300-350 потомков от одной особи) и краткий век (некоторые нематоды-неудачники умудряются сгинуть на третий день от роду).

Итак, ученые взялись за круглых червей и обратили внимание, что у долгожителей и смертников различается диаметр ядрышек - внутриклеточных «комочков» рибонуклеопротеинов, которых может быть по несколько штук в одной клетке. Чем меньше были ядрышки, тем дольше жили нематоды.

Размер ядрышек может изменяться, например, под воздействием белкового модуля B-box NCL-1, который, в частности, угнетает развитие опухолей. Но это неважно, главное - что диаметр этих внутриклеточных образований явно соотносится с длительностью жизни. И, как установили ученые, не только у червей-нематод, но и у высших организмов - например, у дрозофил (плодовых мушек), грызунов (лабораторных мышей) и пенсионеров.

В дополнительном исследовании изучались пробы мышечной ткани, взятые у добровольцев преклонного возраста (в среднем 62,4 года). Их посадили на диету и заставили заниматься физкультурой, так что они в среднем сбросили по 3,3 кг. Биопсию мышц брали до начала эксперимента и после похудения. И ее результаты - о чудо! - показали, что ядрышки в клетках стали меньше. Живешь правильно - живешь дольше, сделали вывод ученые.

«Наше исследование показывает, что размер ядрышка является эффективным прогностическим маркером долголетия. Существуют и другие маркеры, но их требуется изучать дополнительно», - говорится в отчете об исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Теперь перед учеными открываются удивительные перспективы: наблюдение за тем, как меняется диаметр ядрышек, позволит отслеживать метаболические процессы и определять влияние разных факторов, включая заболевания и мутации генов, на долголетие.