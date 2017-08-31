Мусульмане Москвы отметили Курбан-байрам

Московские мусульмане приняли участие в праздновании Курбан-байрама. Всего в мероприятии участвовали более 200 тыс. человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Полицейские и сотрудники Росгвардии контролировали соблюдение правопо­рядка и безопасности на местах, где проводились обряды. В общей сложности в столице поблизости от мечетей дежурили порядка 4,5 тысячи правоохранителей. Как отметили в полиции, в ходе религиозных мероприятий не произошло ни одного нарушения.

Напомним, Курбан-байрам является одним из ключевых праздников в исламе. В 2017 году праздник совпал с Днем знаний и началом учебного года, из-за чего Духовное собрание мусульман Российской Федерации вынесло инициативу перенести старт учебного года на следующую неделю - с 4 сентября.

Руководители школ и министерство образования не поддержали предложение.