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Госдума рассмотрит запрет на рекламу безалкогольного пива

Соответствующий законопроект готовят зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Фургал и глава межрегиональной общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

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Американское посольство возобновило выдачу виз россиянам

Американское посольство 1 сентября возобновило выдачу виз россиянам. Но теперь визы будут выдаваться только в Москве.

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    • Опубликована
    • сегодня в 12:59

Мусульмане Москвы отметили Курбан-байрам

Московские мусульмане приняли участие в праздновании Курбан-байрама. Всего в мероприятии участвовали более 200 тыс. человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. 

Полицейские и сотрудники Росгвардии контролировали соблюдение правопо­рядка и безопасности на местах, где проводились обряды. В общей сложности в столице поблизости от мечетей дежурили порядка 4,5 тысячи правоохранителей. Как отметили в полиции, в ходе религиозных мероприятий не произошло ни одного нарушения.

Напомним, Курбан-байрам является одним из ключевых праздников в исламе. В 2017 году праздник совпал с Днем знаний и началом учебного года, из-за чего Духовное собрание мусульман Российской Федерации вынесло инициативу перенести старт учебного года на следующую неделю - с 4 сентября.

Руководители школ и министерство образования не поддержали предложение.

 

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