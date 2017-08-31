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    • Опубликована
    • сегодня в 14:59

Минфин: дефицит бюджета в 2017 году составит 2% ВВП

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета в 2017 году будет около 2% ВВП или чуть больше.

По словам министра, дефицит бюджета РФ в январе - июле 2017 года сократился в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

При этом дефицит федерального бюджета составил 1,521 трлн руб., или 3,3% ВВП. Расходы бюджета РФ в январе - июле 2017 г. составили 8,79 трлн руб., доходы - 8,37 трлн руб.

Напомним, в мае Силуанов заявлял, что считает возможным сокращение дефицита бюджета РФ до 2% ВВП в 2017 г. Согласно прогнозам, дефицит федерального бюджета сократится с 1,6% ВВП в 2018 г. до 0,9% ВВП в 2019 г. и до 0,8% ВВП в 2020 году. 

Расходы бюджета на 2018 год рассчитаны вместе со средствами на индексацию пенсий и других социальных выплат в будущем году на ожидаемый уровень инфляции в 4%. По словам главы Минфина, при подготовке федерального бюджета на 2018 г. предусматривался резерв в 300 млрд рублей для финансирования дополнительных расходов ведомств.

Минфин рассчитывает, что размер Резервного фонда в 2017 г. превысит 600 млрд рублей. "Как мы и говорили, использование наших резервов будем откладывать до последнего, когда нам действительно потребуются ресурсы. Пока средств достаточно, пока мы накапливаем наши резервы, в этом году планируем накопить более 600 млрд рублей резервов. Наши прогнозы - 623 млрд рублей было, сейчас уточняются, но тем не менее, прогнозы по накоплению резервов сохраняются", - сказал Силуанов.

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