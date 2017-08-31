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    • Опубликована
    • сегодня в 11:59

Венгрия требует от ЕС компенсации за возведенные заграждения на границах

Власти Венгрии потребовали от ЕС компенсировать затраты на строительство и обслуживание заграждений на венгерских границах от нелегальных мигрантов. 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан  направил по этому поводу письмо главе Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клоду Юнкеру. Как сообщил руководитель аппарата венгерского правительства Янош Лазар, стоимость строительства и обслуживание заграждений на границах составила €800 млн.

В Будапеште решили, что разумнее всего от ЕК возместить половину, а именно €400 млн, поскольку граница была укреплена "во благо всего Европейского союза и избежание миграционной катастрофы".

"Если мы говорим о европейской солидарности, тогда надо вспомнить о защите границ и на практике применить принцип солидарности. В этой связи ЕС должен принять участие в наших расходах", - подчеркнул он.

Напомним, Венгрия на пике миграционного кризиса в 2015 году стала первой страной в Евросоюзе, которая прекратила пускать на свою территорию приезжих с Ближнего Востока и Африки. Именно Будапешт принял решение построить на своих границах два ряда заграждений и ввести чрезвычайное положение.

Стоит отметить, что эти меры способствовали прекращению бесконтрольных потоков нелегальных мигрантов в страны Европейского союза и стали основой для закрытия западного балканского миграционного маршрута в 2016 году.




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