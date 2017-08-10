Режиссер Алексей Учитель просит ФСБ обеспечить безопасность зрителям «Матильды»

Российский режиссер Алексей Учитель обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой обеспечить безопасность зрителей, которые ждут «Матильду».

Учитель после нападения на его киностудию в Санкт-Петербурге заявил, что в данной ситуации необходимо принять меры по защите обычных зрителей. По его словам, злоумышленники «пытались поджечь не просто главную студию документального кино в России. Не просто один из красивейших домов Петербурга. Пытались сжечь мой родной дом. Вот почему мне тяжело сейчас говорить. Мне грустно и страшно. Грустно, что еще не вышедшее и не виденное никем кино про любовь вызвало столько ненависти. Особенно у тех, кто лицемерно сообщает всем, что их Бог есть Любовь. Страшно за людей, которые ждут этого фильма и пойдут в октябре в кинотеатры».

«Я прошу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева и директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова обеспечить не только нашу безопасность. Но в первую очередь безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут этот фильм. Остановите агрессию! Дайте людям посмотреть кино!», - попросил Учитель.

В ночь на 31 августа в Санкт-Петербурге злоумышленники забросали бутылками здание, где располагаются офис и студия режиссера Алексея Учителя.

Как сообщил источник в правоохранительных органах города, около 03:30 неизвестные бросили в окна здания по Крюкову каналу, 12 несколько бутылок. Обошлось без пожара, но небольшое возгорание было. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Напомним, ранее адвокат российского режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин направил прокурору Крыма Олегу Камшилову письмо с предложением помощи в проведении проверки по факту запрета на показ трейлера фильма «Матильда» в кинотеатрах Симферополя.