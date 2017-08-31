Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, выступая по случаю начала учебного года перед студентами МГИМО, рассказал молодым людям об антироссийском "промывании мозгов" в Польше.

По его словам, там ощущается реальное промывание мозгов населению в ключе, который будет однозначно антироссийским", и на этом фоне "параллельные заявления о том, что мы с вами готовы общаться и давайте встречаться", звучат "просто невозможно".

Таким образом глава МИД ответил на вопрос одного из студентов о причине антироссийской политики Польши и, в частности, принятия там закона о сносе памятников советских времен.

По словам министра, инициаторы раскрутки националистических настроений в польском обществе и "очень старательного" переписывания родной истории пытаются "возродить польский национализм на позициях исключительности".

Лавров отметил, что определенные силы в Польше пытаются свалить на Россию "вину за все польские беды", в том числе - называют пакт Молотова-Риббентропа причиной начала Второй мировой войны.

Глава МИД РФ напомнил, что при разделе Чехословакии по "мюнхенскому сговору" Польша "молча забрала себе очень лакомый кусочек" и тем самым дала толчок к развитию "конфликтного потенциала в Европе" (о чем, впрочем, не любит распространяться - "так же, как предпочитает не говорить о том, что задолго до пакта Молотова-Риббентропа Великобритания и Франция заключили свои схожие договоры с гитлеровской Германией").