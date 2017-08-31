Главы МИД России и Японии обсудили проблему с ракетами КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове.

По данным министерства, в ходе беседы обсуждался ряд вопросов двусторонней повестки дня, а также ситуация на Корейском полуострове. Инициатором общения была японская сторона.

Причиной беседы стал тот факт, что в ночь на 29 августа КНДР запустила баллистическую ракету. Она пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией - над мысом Эримо на Хоккайдо - и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо. В ответ СБ ООН единодушно осудил Пхеньян.

Напомним, 31 августа генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что РФ и КНР могут серьезно повлиять на нынешнюю политику руководства КНДР.

По его словам, "Китай и Россия обладают огромным потенциалом влияния, поэтому они могли бы уверенно использовать его". Ёсихидэ Суга также указал на важность давления на внешние экономические связи Пхеньяна и на иностранные источники поступления валюты в КНДР.

Он также упомянул возможность ограничений на сделки с сырой нефтью и нефтепродуктами, которые являются важным товаром во внешнеторговых операциях КНДР.