Факты о Российской империи, которые Вы не знали

1. В Российской империи было разрешено cвободное ношение оружия. До революции 1917 г. оружие свободно продавалось в охотничьих магазинах.

2. Вместо килограмма мерой веса в Российской империи был пуд, равный 16,38 кг.

3. До революции Россия (Российская империя) была самой непьющей страной в Европе. Россия традиционно была одной из самых трезвых стран Европы. Меньше нас в Европе пила только Норвегия. Мы стояли на предпоследнем месте в мире по душевому потреблению алкоголя в течение трёх столетий с XVII до начала XX века.

4. Император Николай Второй приходился двоюродным братом императору Британской империи Георгу Пятому.

5. Император Пётр Третий (урождённый Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский) был немцем по происхождению: по линии отца был внучатым племянником шведского короля Карла XII и сначала воспитывался как наследник шведского престола. Когда в 1751 году он узнал, что его дядя стал шведским королём, он обмолвился: "Затащили меня в эту проклятую Россию, где я должен считать себя государственным арестантом, тогда как если бы оставили меня на воле, то теперь я сидел бы на престоле цивилизованного народа".

6. В 20-й век Российская Империя вступила с крупнейшей и лучшей в мире нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью: 94% всей нефти перерабатывалось внутри страны.

7. В 1904 году в России был 21 миллион лошадей (во всем мире - около 75 миллионов): 60% крестьянских хозяйств России имели 3-х и более лошадей.

8. По темпам промышленного производства Российская империя к 1914 году вышла на 1-е место.

9. Знаменитый аромат «Chanel № 5» придумала не Коко Шанель, а русский парфюмер-эмигрант Веригин, который работал в парфюмерном отделе «Шанель» вместе с коренным москвичом Эрнестом Бо.

10. В 1913 году Россия от продажи сливочного масла за границей выручила столько же, сколько от добычи золота.

11. Самым крупным сословием в Российской империи являлось крестьянство.

12. Конфессии: православные — 69.5%, мусульмане — 11.1 %, католики — 9.1 %, иудеи — 4.2.%

13. Первым главой государства, который официально огласил идею всемирного разоружения, был русский Император Николай Второй: он предложил это главам государств Европы в 1898 году в Гааге.

14. Перед Первой мировой войной Россия давала хлеба примерно столько же, сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые, а они сами были в этой отрасли ведущими.