Факты о Российской империи, которые Вы не знали

Помощник Путина заявил о рейдерском захвате объектов посольства РФ в США
Юрий Ушаков отметил, что "американцы забрали собственность" дипмиссии, включая ту, на которую распространялась дипломатическая неприкосновенность.
Юрий Ушаков отметил, что "американцы забрали собственность" дипмиссии, включая ту, на которую распространялась дипломатическая неприкосновенность.
Борис Титов намерен вступить в процесс третьей стороной и высказать правовую позицию по решению ЦБ РФ отозвать лицензию банка.
1. В Российской империи было разрешено cвободное ношение оружия. До революции 1917 г. оружие свободно продавалось в охотничьих магазинах.
2. Вместо килограмма мерой веса в Российской империи был пуд, равный 16,38 кг.
3. До революции Россия (Российская империя) была самой непьющей страной в Европе. Россия традиционно была одной из самых трезвых стран Европы. Меньше нас в Европе пила только Норвегия. Мы стояли на предпоследнем месте в мире по душевому потреблению алкоголя в течение трёх столетий с XVII до начала XX века.
4. Император Николай Второй приходился двоюродным братом императору Британской империи Георгу Пятому.
5. Император Пётр Третий (урождённый Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский) был немцем по происхождению: по линии отца был внучатым племянником шведского короля Карла XII и сначала воспитывался как наследник шведского престола. Когда в 1751 году он узнал, что его дядя стал шведским королём, он обмолвился: "Затащили меня в эту проклятую Россию, где я должен считать себя государственным арестантом, тогда как если бы оставили меня на воле, то теперь я сидел бы на престоле цивилизованного народа".
6. В 20-й век Российская Империя вступила с крупнейшей и лучшей в мире нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью: 94% всей нефти перерабатывалось внутри страны.
7. В 1904 году в России был 21 миллион лошадей (во всем мире - около 75 миллионов): 60% крестьянских хозяйств России имели 3-х и более лошадей.
8. По темпам промышленного производства Российская империя к 1914 году вышла на 1-е место.
9. Знаменитый аромат «Chanel № 5» придумала не Коко Шанель, а русский парфюмер-эмигрант Веригин, который работал в парфюмерном отделе «Шанель» вместе с коренным москвичом Эрнестом Бо.
10. В 1913 году Россия от продажи сливочного масла за границей выручила столько же, сколько от добычи золота.
11. Самым крупным сословием в Российской империи являлось крестьянство.
12. Конфессии: православные — 69.5%, мусульмане — 11.1 %, католики — 9.1 %, иудеи — 4.2.%
13. Первым главой государства, который официально огласил идею всемирного разоружения, был русский Император Николай Второй: он предложил это главам государств Европы в 1898 году в Гааге.
14. Перед Первой мировой войной Россия давала хлеба примерно столько же, сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые, а они сами были в этой отрасли ведущими.